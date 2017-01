Le premier numéro de Gamekult l'émission de l'année débarque avec un programme à l'originalité sans pareil.



On croyait que cette bissextile année 2016 n'en finirait jamais et pourtant nous voilà de plain-pied en 2017, la rédaction vous la souhaite aussi heureuse que possible. Nous débutons avec la classique projection dans l'année devant nous, les titres et les machines à surveiller sont détaillés dans la dernière partie de l'émission. Avant cela nous résumons l'actualité des dernières semaines dans le Point News, faisons un tour de table des jeux qui occupent nos testeurs dans le Tournez Manette, enfin nous nous permettons une courte pause mélodique dans l'Entracte Musicale. Bonne et heureuse année, mais surtout bon visionnage.