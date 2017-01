Bonjour,Je voulais vous parler d'un site qui a pour but de sauver au format numérique, nombres de magazines de jeu vidéo de la presse française.Le site a été créé début 2002 pour héberger l'intégralité du magazine Amstrad Cent Pour Cent car le site qui le proposait à l'époque n'avait pas l'espace de stockage nécessaire. Ensuite, le site a hébergé quelques autres magazines déjà numérisés et dont les propriétaires ne pouvaient pas héberger sur le Net. A cette époque donc, le site se contentait de proposer des anciens magazines informatiques déjà numérisés.En septembre 2002, l'auteur du site a été contacté par Titan qui lui a proposé de lancer sur le site un projet de numérisation du magazine culte Tilt. A partir de ce moment, beaucoup de monde s'est joint au site pour démarrer la numérisation. Rapidement, des membres se sont mis à numérisés des magazines autres que les Tilt. C'est ainsi que le site est devenu ce qu'il est aujourd'hui.L'objectif du projet est de préserver et d'archiver de ce patrimoine que constitue ces anciennes revues informatique.est une grande base de données qui répertorie les milliers de tests du magazine mythique de jeux vidéo Consoles+ ! Replongez-vous dans l'histoire des jeux vidéo en visionnant les couvertures et pages scannées par les membres, et n'hésitez pas à nous rejoindre et contribuer si vous avez des vieux magazines de bonne qualité !