Cette nouvelle va, à coup sûr, faire l'effet d'un feu de paille. C'est en effet viaetque nous apprenons que La Bible Super Nintendo Coffret Collector 25e Anniversaire est de nouveau commercialisée sur Reference-gaming !Cette Bible Super Nintendo Coffret Collector 25e Anniversaire est sortie cet été, mais elle s’était vite retrouvée en rupture de stock, et pour cause : il s’agit d’une édition collector limitée et numérotée ! Prévoyez tout de même 79,99 euros.Plus d'information sur le coffret : Finition cartonnée avec pelliculage soft touch et dorure argentée, couverture cartonnée, vernis sélectif.Plus d'information sur les livres :La Bible Super Nintendo :L'intégralité de la ludothèque Super Nintendo/Super Famicom chroniquée, soit plus de 2000 jeux !Un historique complet sur la vie de la machine, sa création, son succès, son rayonnement.Les jeux et éditions collectors méconnus et souvent stupéfiants.Les productions officielles annulées.Une sélection de titres homebrew surprenants.Les accessoires officiels.Bonus 25ème anniversaire :Focus sur les titres les plus emblématiques de la machine (Super Mario World, F-Zero, The Legend of Zelda – A Link to The Past, Super Castlevania IV, etc.)Donkey Kong Country : histoire et genèse d'un monument du jeu de plates-formes à travers une série d'entretiens inédits.Les kits de développement Super Nintendo.L'Histoire du SNES-CD :Découvrez les coulisses du célèbre SNES-CD et du projet « Play Station » à l'heure où Nintendo et Sony imaginaient collaborer en bonne et due forme. Un historique complet sur cette affaire qui aura fait couler beaucoup d'encre, réalisé via une série d'entretiens exclusifs.Super Nintendo – Box Art Collection :Collectionneurs avertis et amateurs de belles choses, cet ouvrage de 224 pages aux allures d'artbook vous fera plonger dans l'univers coloré des boîtes de jeu Super Nintendo. Productions japonaises, européennes ou américaines, packs de consoles et autres éditions spéciales, découvrez 1200 packagings sublimés par une mise en page sobre et élégante.Super Nintendo – Trivias Book :Chez Pix'n Love, l'anecdote est une religion ! Amateurs de secrets occultes et de mystères habillement tenus sous silence, découvrez prêt de 113 trivias aussi succulentes les unes que les autres dans cet ouvrage drôle et surprenant dédié la Super Nintendo et ses jeux.@ Bientôt