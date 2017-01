Voici une Liste de jeux qui sortiront cette année :Red Dead Redemption 2Yooka-LayleeAgents of MayhemDetroit : Become HumanSniper Elite 4PaRappa the Rapper RemasteredOutlast 2RimeResident Evil 7Injustice 2Gravity Rush 2NieR : AutomataNidhogg 2Friday the 13th : The GameMarvel Vs Capcom : InfiniteFor HonorPolybusGet EvenSonic ManiaHorizon : Zero DawnSniper Ghost Warrior 3Ghost Recon WildlandsPoochy & Yoshi's Wooly WorldLittle NightmaresNiohThe Legend of Zelda : Breath of the WildBudget CutsTokyo 42Halo Wars 2Crash Bandicoot RemasteredStrafePreyStar Trek : Bridge CrewAbsolverNi No Kuni II : Revenant KingdomTacomaGuardians of the Galaxy : The Telltale SeriesSea of ThievesTekken 7Mass Effect AndromedaShenmue IIIAgonyBloodstained : Ritual of the NightGod of War 4Double Dragon 4Crackdown 3South Park : The Fractured But WholeState of Decay 2Knack 2Mario SwitchKingdom Come DeliveranceGwent : The Witcher Card GameHellblade : Senua's SacrificeAce Combat 7PyreCupheadNight in the WoodsStar Wars Battlefront 2Persona 5Wipeout : Omega CollectionSpider-ManKingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter PrologueDestiny 2GolemScaleboundFarpointUncharted : The Lost LegacyBulletstorm : Full Clip EditionGran Turismo SportVampyrBattalion 1944BelowOverkill's The Walking DeadEurogamer a listé les jeux qui sortiront cette année. On peut voir que le jeu Kingdom Hearts III par exemple n’y figure pas. Alors que les jeux Detroit : Become Human ne sont pas sûr d’être commercialisés cette année. En tout cas, il y aura de quoi faire…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1331614