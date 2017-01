Plus grand tournoi de street fighter 3rd strike au monde ou s'affronte des équipes de 5 joueurs du plus haut niveau.Participants:1. [GOUKI] TK/Doriru/Nekonohi/Junin/Daikichi2. [YANG] Furo/Tokura/Keikun/Koudai/Roshihikari3. [GOUKI] Match/Zabi/Uraken/Yukiotoko/Dot4. [YANG] Yanma/Sayamaru/GEO/Yamcha/Iyan5. [DUDLEY] Loli/Kokujin/Ike/Hirahata/Gunfight6. [CHUN-LI] Rikimaru/Mochi/Oryu/Pearl Rice/Tarokichi7. [NECRO] Saijo Plaza/Aaron/Karanage/Teishoku/Teppei8. [URIEN] Futana/Shoubou/Panpina/rKf/KPK9. [TWELVE] Moto/Chikyu/Bistachio/Yama/Boko10. [RYU] Nouten/Alecky/Kouya/Shinra/Ikeda11. [KEN] Hirai/Deshiken/Shie/Matsuken/Kousei12. [ORO] Mr.Mikami/Inoue/Combat Echizen/Tamihei/Jaro13. [DUDLEY] BBK/Yomoda/d/Kaeru/Fujiwara14. [Q] Fujinari/Marcio/Sougiya/Kario/Koide15. [CHUN-LI] Hiroyuki/Shacho/Ippei/Volium/Asahi16. [ALEX] Kazuya/Sakurada/Hirochan/Chelsea/Terunosuke17. [URIEN] Zenmai Unagi/Herumasu/Adomachi/Zui/Hiden18. [Q] Bentouya/TM/Masa/KASQ/OUT19. [Q] Tosanosato/Five/Taka/Neruo/Naoya20. [YUN] Derun/Olga/L/Ushi!?/SHO21. [REMY] Pierrot/Take/Two Moon/Minoru/Shikarobin22. [IBUKI] Irabu/Tatte/Don/Fujitsuba/ng-00523. [MAKOTO] FAKE/Taiyou/C13/Tokusan/Kuzusan24. [DUDLEY] Youhei/Benzo/Junchan/(na)/(na)25. [URIEN] Heaven/Imai/Zodd/Taiyo/Shinobu26. [Q] Hara wo nagurukikai/Rumina/Sobaya/Honmono/Takahashi27. [CHUN-LI] Inu/Rieru/Tatsujin/Ninenme/Yamatora28. [KEN] Hold Dat/Gavin/Frankie3s/Mutant XP/Nica K.O29. [HUGO] YSB/Hayao/Ebara/Sano/Hamza30. [IBUKI] BLUE/Abu/Bleach/UNO/Koupun31. [RYU] Kuni/Vanao/Takaoman/Namijin/Masai32. [ELENA] Atsugari/Banba/Sei/Boiler/Ore33. [KEN] Heboryu/Daikan/DDA/A/Spellmaster-J34. [CHUN-LI] Model/Marko/Ryan/Shinta/Ojisan35. [MAKOTO] Lance/Duralath/Shin/Arlieth/Mami36. [KEN] Kiraki/Naga/Kyabetsu/Matsudatcho/Shigeki37. [ORO] Fugu/Munakata/dirty/Tama/Thanatos38. [ELENA] TAX/Ise/D5/Moriyoshi/Kameyama39. [NECRO] Ikeyama/Tamu/Yoshihara/Sugiyama/Bacchus40. [NECRO] Gorgeous/PinoAB7/FCF/Konitan/Oppeke41. [YUN] Yakkun/K.O/Issei/Mester/Hyacinth42. [MAKOTO] Tominaga/Mimora/Chance/LUKA/Shibu43. [URIEN] Taihei/Edo/Aoi/Calorine/NEET44. [ORO] Otani/Hiyokko/Himo Danshaku/Unamu/Aloha45. [URIEN] Maro/Hijiki/Ishibashi/Notchi/key46. [ALEX] Uematsu/Genki/Seikun/Plus/Kuma47. [URIEN] RX/Ruu/Chako/Afro/Dojima48. [YANG] Nihachi/Ion/Hirokazu/Hoihoisan/Shisokko49. [KEN] Jinrai Jiko/Ky/Koba/Arunaka/Tanapero50. [IBUKI] Ringo/Higa/Atsushi/red/Goe51. [KEN] Kokeshi/Satou/Pin II/Yane/Mejukusei52. [DUDLEY] Tamakon/Tempura/Orochinoppo/Goroneko/Goto53. [KEN] HT/Shigeo/Kurea/Onbashira/Curry54. [REMY] Toba/Neo_G/Shima/Sukeroku/Ryo-chin55. [CHUN-LI] Takami/Shirokuro/Zon/chaken/Fugi56. [RYU] Shaboten/Magu/Kokui/Yuun/Teppoudama57. [BLEND] Takigawa Oblate(NE)/Izco(NE)/Katy Parry(AL)/Duckator(DU)/Ototo!(MA)58. [YUN] Terubou/Kowappa/Saru/Kitagawa/Chuui59. [YUN] OJA/Bagoooon/Moto/Chuuashi Zesshou TKD/Shintarou60. [CHUN-LI] Raoh/Umezono/INO/K/Maggy61. [YANG] Yuurei/Futon/Hasegawa/Junro/Yuuri62. [YUN] RURIO/Ben/Suu63. [KEN] Watanabe/Makotsu/Shibuya/Efushi/Felicy64. [MAKOTO] Haitani/Boss/Chibacchi/Kochiya/Izu65. [CHUN-LI] MOV/Yaz/Massi/Chokkin/NekoBon week-end

