est connu et très pratique. Il permet d'appliquer un super sampling dans les menus Steam VR et en jeu, mais il permet également énormément d'autres choses.Beaucoup le connaissent mais tout le monde ne franchit pas le pas de l'installation. Je vous montre du coup dans cette vidéo, toutes les fonctions de ce programme que je juge indispensable.Bon visionnage.Lien pour télécharger le logiciel : https://github.com/matzman666/OpenVR-AdvancedSettings/releases (tuto d'installation en anglais, mais c'est très facile à installer)Lien pour comprendre l'Asynchronous Timewarp et l'Asynchronous Reprojection : http://www.etr.fr/actualite/4060-steamvr-ajout-de-l-asynchronous-reprojection-equivalent-du-atw-d-oculus.html

posted the 01/07/2017 at 09:28 AM by ocyn