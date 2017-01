À tous les membres du site, merci...

Salut, ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis sur le site.5 années de bons moments avec de nombreux membres du site et même certains qui sont devenus des potes avec qui je joue souvent sur PS4. 5 années de barres de rire aussi avec les trolls et autres conneries qu'on peut voir iciQuelques mauvais moments aussi parce-qu’on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde et accepter les bêtises de certains.Beaucoup de partages et échanges sur les Jeux/Mangas avec beaucoup d'entre vous et c'est souvent intéressant, parfois on découvre des choses et parfois on découvre l'infini qui sépare la vision du Jeux vidéo qu'on peut avoir, certains plus dans le gameplay, d'autres dans les graphismes, d'autres dans la DA ou encore d'autres dans le scénario, l'OST etc...C'est marrant car à la base j'étais venue ici comme de nombreux imbéciles de blogueurs/youtubers en ayant pour seul but, l'intérêt de poster des liens vers mon blog (momotaros.fr) ou ma chaine youtube pour générer des cliques (quel connard).Je me suis ensuite rendu compte que déjà c'est irrespectueux de faire ça (juste venir gratter des cliques en s'en foutant des gens, même moi maintenant je ne supporte plus ceux qui font ça), et je me suis ensuite rendu compte qu'il y a ici une bonne communauté (GK Rules) et ça m'a finalement fait rester ici tout ce temps sans continuer sur la voie par laquelle j'ai commencé. ça m'a donnée envie de contribuer à la communauté que se soit en postant ici ou en participant dans les commentaires de vos articles ou sur les news du site.Contrairement à beaucoup, je suis content de ce qu'est le site et sa communauté, c'est vrai que des fois ça sent le sapin et que certains foutent vraiment la rage mais bon, résumer tous les membres qu'à quelques merdes c'est vraiment être aveugle. Je regrette même un peu certains membres qui nous ont quittés ou qui ont été bannis.Bon j'en profite aussi pour vous annoncer que mon site (Momotaros.fr) est à nouveau fonctionnel. Après un long moment de pause et quelques gros bugs de merdes rendant le blog inaccessible, je peux enfin y accéder. Je vous en reparlerai dans la journée.