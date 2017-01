Bonjour à tous ! Je vous reviens avec un HS de ma part histoire de satisfaire mon ego/parler de ce jeu broken !







A ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé:



Une Fatale ennemie n'arrêtait pas de nous gêner donc je décide de la counter avec une autre Fatale. Elle s'est positionnée de sorte à ce que je ne puisse pas la voir mais grâce à ses tirs, j'ai localisé sa position exacte. Now le plus intéressant, je décide de tirer le plus bas possible au dessus du mur derrière lequel elle se cache en espérant qu'un nanomètre de sa tête dépasse ou que la hitbox broken de ce jeu fasse le travail et mission accomplie !



Maintenant, je vous demande votre avis, est-ce du skill ou la hitbox du jeu doit être retravaillée ?