Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Tous les détails sur la présentation de la Nintendo Switch commencent à prendre forme. Au cours des deux derniers jours, on a appris que l'événement sera diffusé en japonais avec voix off en anglais, et qu’elle sera présentée par le président de Nintendo, Tatsumi Kimishima. Une des dernières incertitudes restantes était sa durée. Niconico fournirait une réponse. Sur le calendrier du site en direct, il indique une durée estimée d'une heure. Cela serait logique étant donné que les émissions de Nintendo n'ont pas tendance à être trop longues, à l’image des conférence E3 par exemple. Pour rappel, la diffusion de Nintendo débutera à 5 heures en France le 13 janvier prochain…Source : http://nintendoeverything.com/nintendo-switch-presentation-2017-estimated-to-be-about-an-hour-long/

