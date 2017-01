Bonjour à tous !Petit article matinal pour dire quelque chose..Voilà, j'ai testé la démo de Gravity Rush 2 sur Ps4 car j'étais curieux de ce que ça pouvait être. A part ça la licence m'intéressait pas plus que ça...Bref j'ai DDL et testé la démo....Et que dire...Bon déjà le Gameplay déglingue sa mère ! C'est super original, le système de gravity est vraiment génial je trouve, bref c'est vraiment du tout bon.J'espère par contre que Kat aura plus de coups dans la version final.Ensuite Graphiquement...Ben grosse claque aussi !Je m'attendais à un jeu moyen à ce niveau là, mais c'est vraiment super beau. Le style graphique rends super bien et c'est vraiment très propre (fluide en plus).Et pour finir les OST... Ben je vous laisse écouter...Et dire que j'en avais rien à foutre de cette licence à la base.Mon prochain achat c'est probablement le 1 sur Ps4.Et d'ailleurs je recommande à tous ceux qui connaissent pas d'essayer la démo au moins ! Car vous pourriez rater un grand jeu.