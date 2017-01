Salut tout le monde,

Je viens de regarder la presentation du Geforce Now pour la nouvelle Shield, et je me demandais si Nintendo ne benefierai pas d'un system similaire une fois dockee?

Je m'explique, imaginons que Nintendo fasse payer son Online et offre un systeme similaire pour ces jeux ainsi offrir une experience similaire a ce propose Nvidia? Surtout que Nvidia maitrise son sujet techniquement et ne devrait pas etre tres difficile a mettre en place.



Je sais que cela peut paraitre utopique, mais avec un X1 et vouloir offrir du 1080p 60fps, pour un jeu moderne je me dis pourquoi pas?!



C'etait une idee perso, quand pensez-vous?



PS: Je ne suis pas un expert en quoi que ce soit, et ce n'est en aucun cas une rumeur. Je joue sur 360 (J'attend la Scopio pour changer); PS4 et Wii U. Non pas un fan boy d'une marque en particulier, juste interesser par cette Switch.