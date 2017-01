Voici une Rumeur autour de la Saga Shenmue :Hier matin, on apprenait que Sega avait enregistré les noms de domaine ShenmueHD.com et ShenmueRemastered.com. Selon certains revendeurs, le jeu Shenmue 1 & 2 Pack sortirait en avril prochain. Rien n’a été cependant pour le moment confirmé par Sega.Enfin, Cedric Biscay a twitté un message où il indique que les fans doivent manifester leur soutien envers le projet. Il ne restera plus qu’à patienter jusqu’à une annonce officielle…Source : http://www.icxm.net/x/sega-hd-shenmue-remaster-registered.html

posted the 01/07/2017 at 01:32 AM by link49