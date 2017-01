Yo mes corvos !Voilà un p'tit billet avant d'aller me pieuter, je viens de finir Dishonored 2 et je l'ai trouvé vraiment excellent !Biensur y'a toujours quelques défauts déjà présent dans le 1er épisode qu'on pas vraiment été corrigé comme cette, sans animation ou vie, y'a un côté pas naturel. (A part les 3 pauvres civils qui se balade)Puis ce côté mission sur mission, sans vraiment prendre le temps d’approfondir l'histoire., Je sais pas si c'est la DA qui fait ça, mais chaque bâtisse se ressemble, chaque rue, y'a beaucoup de copie colle pour les objets voir même des pièces quasi identique !. (Bon moi j'y suis allé bourrin car je suis une mega bille en infiltration et pourtant c'est pas faute d'essayer à chaque niveau !!)A souligné aussi la bande son vraiment sympa, faut que je me chope la musique des crédits du jeuEt comme toujours, la tristesse de voir que seulement(12% en mode bourrin qui est je pense le plus simple)