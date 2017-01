Injustice 2 à enfin une date de sortie. Pour rappel, Injustice est un jeu de combat par le créateur de Mortal Kombat Re Boom.Le jeu nous propose de nous battre avec les héros emblématique de l'écurie DC.Le jeu nous permettra aussi de personnaliser nos hérosBon aller, maintenant la date de sortieNul doute que Warner proposera une version collector avec 2 héros en train de ce fritter la gueule.Le jeu est prévu sur PS4 et OneÀ voir si une version Switch arrivera en même temps.

posted the 01/06/2017 at 11:17 PM by leblogdeshacka