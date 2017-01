Un nouveau live a été annoncé autour de la franchise Super Robot Taisen.Il se déroulera Le Mardi 17 Janvier à 13H (Heure Française).Au Programme nous aurons du Super Robot X-Ω avec certainement de nouvelles mises à jours.Mais SURTOUT LE PV 2 de Super Robot Taisen VPour ceux qui n'étaient pas aux courant du retour des maps en 3d sur les opus à licences voici qu'elles images tirées du site officiel.Pour rappel Super Robot Taisen V sortira le 23 février 2017 en Jap et en Version Asia (sous titrée en anglais) sur Ps4 et Psvita.

Who likes this ?

posted the 01/06/2017 at 09:46 PM by shiranui