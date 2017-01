Bonsoir, j'aurais une petite question au sujet du système de double vérification du PSN. On peut protéger son compte PSN avec une double vérification grasse a son portable.

Le truc c'est que je n'ais pas envie de recevoir un sms toute les jours a chaque fois que je me connecte ou que j'utilise une carte PSN.

Donc question pour ceux qui on déjà fait cette manip, si je suis en connexions automatique du PSN, aurais-je un code a rentrer a chaque fois que j'allume la console, ou juste a ma 1er connexion??



Avec la nouvelle vague de piratage de compte PSN, j'hésite a faire cette double vérification qui risque d’être chiante a la longue, si elle est demandée a chaque allumage...



Si quelqu'un peu me répondre. merci!