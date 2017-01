c'est l'info ou plutôt la rumeur folle du CES 2017, EVGA le partenaire exclusif de nVidia serait très intéressé par les puces VEGA d'AMD et en passe de conclure un contrat pour leur distribution, un retour de bâton d'nvidia dû à sa politique hasardeuse privilégiant ses versions FOUNDER EDITION au détriment de ses partenaires de première heure.En tout cas si cela se confirme, AMD bénéficiera d'un partenaire dont la qualité n'est plus à prouver et témoigne en plus des performances honorables des puces VEGA puisque je doute qu'EVGA risque de tacher sa réputation de constructeur de cartes haut de gamme si VEGA ne valait pas la peine en premier lieu