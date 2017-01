suite à cette vidéo qui contenait des erreurs, Sony on décidé de la retiré et d'en poster une nouvelle.voici la première vidéo:On peut y voir quelques petites erreurs comme ( Nier Automata uniquement sur PS4 ou la présence de certains titres qui seront éventuellement reporté à l'année prochaine selon Shuhei Yoshida )Donc voici la nouvelle vidéo corrigé :intitulé " Coming to PlayStation in 2017 & Beyond | PS4" On peut quand même cependant y voir encore quelques erreurs comme l'oublie de mention d'exclusivités sur certains titres comme GT Sport, Horizon Zero Dawn... cette fois-ci.( Jamais 2 sans 3 comme on dit