Une rumeur qui fait fureur, le prix de la Switch à 300 euro et beaucoup montre leurs mécontentement



D'abord cet console est bien plus puissante que la wiiU et de plus c'est une console portable et c'est la console portable la plus puissante du marché



Les produits Nintendo sont gage de qualité, acheter une console Nintendo day one on peut le faire sans crainte.



Et il ne faut pas oublier le dock fourni qui donne un surplus de puissance à la console



Et une info encore non confirmé, le online doit être gratuit ce qui est tout à fait normal alors que chez la concurrence c'est payant



Plusieurs pack sont a prévoir pour la sortie



Si Nintendo joue le gros jeu ça sera 250 euro la console nue et 300 euro avec un jeu