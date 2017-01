Voici des Informations autour de la Xbox Scorpio :Cette image a été prise lors du CES 2017, montrant apparemment une présentation de la Xbox Scorpio sur le stand de Vega/Ryzen d'AMD. Présentée comme le nouvel horizon pour les jeux en 4K et en VR, les deux principaux atouts que Microsoft cherchent à mettre en avant. La Xbox One Scorpio pourrait également utiliser la nouvelle architecture Vega qui est actuellement utilisée dans les processeurs des PC Ryzen récemment commercialisés, ce qui signifiait une qualité graphique conséquente. La prochaine console de Microsoft combinerait donc un GPU et un processeur de haut niveau, ce qui donnerait un produit intéressant, en se basant sur les spécs seules.Les spécifications Xbox One Scorpio pourraient également être stimulées par l'utilisation du nouvel outil de développement, Windows 10 Game Mode. Conçu pour la plate-forme universelle Windows, cet outil serait compatible avec toutes les versions prenant en charge la 4K sur PC, et permettrait des portages sur Xbox One Scorpio assez aisément. Précisément, un jeu PC pourrait être porté sur Xbox Scorpio avec 95% de son code intact. Par exemple, un rapport suggère que les textures 4K utilisées dans la version PC du jeu Resident Evil 7, par exemple, pourraient être instantanément retranscrites sur Xbox Scorpio…Source : http://latestnews.nz/news/xbox-scorpio-news-new-ces-2017-specs-spotted-4k-vr-top-cpu-the-console-s-centerpiece?uid=214340