Les inscriptions sont ouvertes pour la bêta de Ghost Recon Wildlands.Pour rappel, le jeu aura droit à 2 éditions collectors. Une exclusive pour le marché US et une autre exclusive sur le Ubistore.Exclu GamestopLe coffret contiendra:-Le jeu Gold Edition-Le Season Pass (normal avec la Gold )-Un steelbook-Une lithographie exclusive-Des patches-Une figurine exclusive par TriForceExclu UbistoreA l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-L’édition Gold du jeu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildands-Le coffret collector exclusif numeroté Calavera-La réplique du casque des Ghosts : compatible avec PS4, PC et XBOX ONE* :-Le crâne du cartel Santa Blanca-La carte de la Bolivie avec des indices écrits à la main par les Ghosts-La bande-son officielle du jeu-La pochette bolivienne-3 cartes postales de Bolivie dans une enveloppeLe lien pour l’inscription se trouve en bas