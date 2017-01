Il faudra ignoré les années Wii/DS (2006 à 2011) qui sont trop atypiques pour être une comparaison valable. Mais regardez plutot de 1995 à 2005, les années PS1, PS2, SNES, N64, Saturn, Dreamcast,en comparaison à ces années pour atteindre son niveau le. On parle d'une époque où la Famicom (NES) régnait sur le marché.L'argent n'a évidemment pas disparu, le marché mobile l'a tout simplement absorbé. Peut être qu'on se consolera en se disant que le jeu vidéo mobile finira par évolué pourMais n'est-il pas quand même étrange de voir que ni, nine semble vouloir créer des machines orientées vers le mobile?Il est vrai que Sony en avait fait l'essai avec le, mais peut être était-ce tout simplement trop tôt. Peut être qu'ils auraient dû l'appeler le Playstation Phone?Certains pensent que laest déjà la réponse pour redynamiser le marché, mais la console est clairement destiné aux gamers et il n'y a rien dans cette console qui puisse attirer les joueurs casuals mobile. N'oublions pas qu'elle a déjà pour tâche de, une tâche très difficile à remplir sachant qu'à elle 3 elles représentent un total de 32 millions de consoles au japon, et la DS elle, s'est vendue à 33 millions, espérez plus d'elle serait totalement illusoire.PS: Je ne parle pas de Microsoft et d'Xbox, un parce qu'il s'agit du marché japonais, et Même si Microsoft pourrait avoir sortie la DS là bas, ils auraient quand même fait un four. De plus la branche smartphone de microsoft est déjà en plein chaos, et la Xbox au plein milieu d'une restructuration.