Voilà mon dernier platine qui vient de tomber il y a à peine 10Min sur l'excellent I AM SETSUNAUn jeu absolument magnifique ,un jeu enneigée ,un voyage vraiment prenant avec toutes les bases solides des plus grands JRPG ,i am setsuna s'inscrit dans ce style de gameplay old school ,il y a énormément de similitude avec l'excellent CHRONO TRIGGER en ce qui concerne le gameplay avec les systeme des fusions et combos en team up ,les musiques sont justes evoutantes avec beaucoup de piano ,les combats ne sont pas aléatoires puisque vous voyez directement l'ennemi à l'écran et de choisir si vous voulez vous battre ou le contourner...il y a beaucoup de boss annexes,d'objets speciaux à recolter,des recettes de cuisine qui font augmenter vos boost de xp,fluxation ou encore le fameux momentum qui déclenche une sorte de limite break.il y a aussi un systeme de spritnite qui est le copier collé des systèmes de matérias dans FF7.Tous les personnages sont developpés que ce soit dans leur retour dans leurs passés ou actes ,meme un des boss rejoint votre team à un certains moment de l'aventure qui elle compte entre 40h et 60h pour tout faire...Voilà pour mon tour d'horizon sur I AM SETSUNA ,le jeu est en ANGLAIS mais très simple dans ces mots et l'histoire se comprend parfaitement ,d'ailleurs l'histoire est très très loin d'etre niaise ce qui finalement rend le background assez serieux avec les sacrifices,trahison,etc...)il est pas cher et c'est du bon...