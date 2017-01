Yo mes switcheurs !Tout est dans le titre,, le président de Nintendo, présentera la conférence Nintendo Switch le 13 Janvier prochain à Tokyo !Justement hier, je me posais la question de qui tiendra la conférence. Je pensais plus à Satoru Shibata, le président de Nintendo of Europe mais finalement ça sera le grand patronil y aura des jeux classés M (Mature, déconseillé au moins de 17 ans) lors de la conférence.