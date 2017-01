En plus dedéposé un peu plus tôt ce matin, Sega vient de déposer 2 autres noms de domaines qui ne laissent aucun doute sur ce qui se prépare pour les prochains jours,etComme vous pouvez le remarquer, le deuxième domaine contient une faute, le "n" et "m" de Shenmue ont permuté, à vrai dire, Sega l'a fait sciemment puisque le nom de domaineest déjà déposé depuis quelque années.

posted the 01/06/2017 at 11:24 AM by kyuta