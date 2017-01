Voila je sais pas vous, mais le + gros defaut des dernieres consoles nintendo la wii et la wii u, pour moi c'etait l'interface/l'interactivité. Pas de groupe d'amis, pas de pas de succes et pas de d'appli comme twitch pour spec ses potes ni le moyen de diffuser. pas grand chose en fait.



Au niveau des jeux arcade, on est loin du xboxlive arcade. leur jeux virtual console, snes, n64, et bientot gamecube sont juste des portages et je pense que un l'ajout de online et de leaderboard est important aujourdhui. surtout vu les licenses qu'ils ont... les gens sont obligé de telecharger des emulateurs pour jouer f-zero x et a mario kart 64 online !



Et pour vous c'est important d'avoir des succes/trophées ? des groupe pour chatter en team ? les classements/progression de vos amis sur les jeux ? pouvoir diffuser ou regarder vos potes jouer ?



Perso si nintendo ne fait pas un effort avec la switch, en sortant 2 ou 3 jeux gamer comme f-zero, des appli, du chat etc, ca sera sans moi. Et je sens bien que ce sera sans moi lol. Rdv dans 1 semaine !