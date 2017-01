Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Selon le magazine britannique Metro, la console sortirait sur ce marché le 17 mars prochain, au prix de 245 livres. Il semblerait que les jeux The Legend of Zelda Breath of the Wild et Seasons of Heaven soient disponibles après la sortie de la console. Il est donc possible qu’il s’agisse de la date de sortie en Europe. Réponse dans quelques jours maintenant…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=227763940&postcount=13019