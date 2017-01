Il y a quelques mois, Disney mettait un terme à sa licence Disney Infinite après 3 épisodes. Une nouvelle vague fut prévue pour la sortie de Rogue One mais malheureusement, Disney abandonna le jeu et les figurines ne rentraire jamais en production. (désolé je viens de me réveillerMais des visuel viennent d'être dévoilés.Apparemment, un set complet des personnages de Rogue One était prévu. De Jyn Erso à K2SOUn set Moama était aussi prévuLe fameux Darth Vador de 30cm. Trop beauPlus de modèles dans le lien en bas