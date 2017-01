Voici le Top France allant du 19 au 25 décembre d’après Gfk-SELL :Les jeux Pokemon Moon perd deux places dans le classement général, alors que les deux versions échangent leurs places dans le classement 3DS, Watch Dogs 2 sur Ps4 gagne une place dans le classement général et fait son retour dans le classement Xbox One, et Paper Mario : Color Splash gagne une place dans le classement WiiU…Source : http://www.sell.fr/

posted the 01/06/2017 at 07:42 AM by link49