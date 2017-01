Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :On sait que Capcom est l’un des partenaires de Nintendo pour sa future console. Les dernières rumeurs voudraient que Capcom porte le jeu Resident Evil 7 sur Nintendo Switch. Cependant, d’après Christopher Dring, le jeu de Capcom ne serait pas Resident Evil. Reste à voir si le jeu de Capcom aura une présentation dans moins d’une semaine, et surtout voir de quel jeu il s’agira…Source : https://twitter.com/Chris_Dring/status/816970969029943296

posted the 01/06/2017 at 12:55 AM by link49