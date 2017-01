C'est en me visionnant l'intégrale de la série Monogatari (premier en date Bakemonogatari et dernier Kizumonogatari) que je suis tombé sur ce medley fait au piano par un fan de l'adaptation en animé. Je vous le fait partager en attente de mon article concernant cette superbe série issue des light novels de Nishio Ishin. “Nandemo wa shiranai wa yo, shitteru koto dake.”

