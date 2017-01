Voici enfin (ou pas) l'unboxing du coffret collector de Mass Effect Andromeda.Pour rappel, la version à 99$ contient:-Un steelbook-Le véhicule Nomad mais non radio-commandé, juste pour décorerEt la version à 199$-Un steelbook-Le véhicule Nomad RC radio-commandéÉvidemment, pour le prix le jeu n'est pas inclut.La version collector est disponible sur Micromania.fr pour 200-220€ sans le jeu.Bon, bof bof le Nomad fait vraiment cheapos et il manque du contenu vu le prix demandé.Sinon, vivement le 23 Mars

