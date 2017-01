Les sorties du mois de Janvier viennent d'etre revélées et c'est pas foufou apres une fin d'année plutot sympa entre les deux Shantae, Firewatch, Oddworld: Stranger Wrath ou encore Lone Survivor.Le premier est Aqua Kitty DX, un shoot sous l'eau qui n'a pas encore de date preciseLe second est un peu plus intéressant puisqu'il s'agit de Curses'N Chaos de Tribute Games (Wizorb, Mercenary Kings et prochainement Flinthook) qui sera dispo le 27 Janvier