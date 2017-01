Je sais c'est pas le premier article concernant ce sujet, mais vous pouvez vous barrez si z'etes pas content, car au final on a juste pas la même définition de Tekken, voir du JV de manière générale.)Question sérieuse: Franchement comment peut on kiffer ça? c'est un délire made in Jap ou truc du genre? (j'dis ça car MGO possède aussi quelque trucs daubé dans ce style que je mettrais jamais à mes persos, même si on me paye pour.)Bon après je garde espoir à ce que cela reste exclusivement en Arcade (et y'as vraiment intérêt). Franchement sans blague si tout ça sera dans la version console, je pense même que je pourrais ne pas acheter le jeu, du moins peut être pas day one, même si ça me fait mal, mais pour moi Tekken est un jeu de combat, pas un cirque à 2 sous.Funfact: Les graphismes sans la DA ça vaut quedalle.Ça c'est X Infini fois plus BEAU.