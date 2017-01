Yop mes ptits toads !Anciennement, Brownie Brown,développeur first party de Nintendo fait d'ancien de chez Square Soft viennent de teaser sur leur page facebook leur venue à la conférence Nintendo Switch le 13 janvier prochain à Tokyo.Le studio à notamment travaillé sur Mother 3 GBA, Captain Toad et Super Mario World Wii U ou encore plus récemment sur Zelda: Tri Force Heroes 3DS.A savoir que c'est un petit studio de 30 personnes.