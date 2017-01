Vous trouvez pas ça gênant ? Surtout sur les côtés c'est beaucoup trop large.C'est un deal breaker pour moi, tas l'impression d'être cloisonné dans le cadre noir .C'est ce qui me fait hésiter à attendre une New Switch qui réglera probbalement ce defaut en agrandissant la partie de l'écran.

posted the 01/05/2017 at 07:12 PM by davidsexking