Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Dans le magazine Xbox : The Official Magazine de janvier 2017, Hajime Horiuchi a déclaré que la difficulté un peu plus élevée que dans les précédents titres est intentionnel. Le but de Capcom est de se concentrer davantage sur l'aspect de la peur. Du coup, si le jeu était trop facile et les rencontres ennemies peu fréquentes, les joueurs ne vont pas sentir cette tension. Jun Takeuchi avait lui parlé d’une difficulté évolutive. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Ps4 et Xbox one le 24 janvier prochain…Source : http://powerupgaming.co.uk/2017/01/03/resident-evil-7-will-be-hardest-game-in-the-series-developer-focusing-more-on-aspect-of-fear/