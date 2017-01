Gay gay gay gay gay.



Gay.



Cette série est ultragay mais il ne s'agit pas de Yaoi à proprement parler. Comprendre : ce n'est pas une série érotique. Il y a tout juste quelques passages un peu osés et des paires de fesses.



Mais surtout c'est super bien dessiné, produit, et c'est un peu comme les mangas-documentaires qui expliquent le fonctionnement de l'économie ou de l'aviation... Bref, c'est plus geek que hentai.



Evidemment, c'est fabulous. Evidemment, cette série se contrefiche des attentes des hétéros comme le mainstream se contrefout des homos.



Mais c'est marrant, bien fait, intéressant à regarder (je parle de l'animation) et les relations homos n'y sont pas des choses secrètes et honteuses, pas plus que l'anime s'invente un univers où comme par hasard il n'y aurait que des gays en rut.



Le plus drôle, c'est la popularité de l'anime en dehors de la cible de prédilection du genre : les femmes japonaises coquines.



Paradoxalement, c'est bien moins cul-cul-la-praline que des séries de notre enfance comme Jeanne et Serge, et pourtant, c'est à ça que ça me fait penser.