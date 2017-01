(D)re(a)master





Je ne sais pas quand nous aurons le temps de faire des Remakes. Nous sommes une société qui aime juste aller de l'avant. [...] Est-ce qu'il y a de la demande pour Mass Effect Trilogy Remastered ? Oui, il y a des milliers de joueurs qui le veulent ! Avons-nous besoin de millions de dollars faciles ? Je ne sais pas. Nous avons des oeillères et nous regardons vers le futur. [...] Nous voulons nous focaliser sur le futur en sortant des nouvelles licences et de nouvelles expériences. Il y a des tonnes de manières de faire de l'argent facile dans l'industrie des jeux vidéo, mais l'objectif le plus respectueux devrait être de créer des expériences nouvelles dans l'avantage des joueurs.

Avec l'annonce de la date de sortie de Mass Effect Andromeda le 23 mars prochain, que de mieux qu'une compilation sur PS4/XBOX ONE des anciens opus ?Pour ceux qui l’ignore, Mass Effect est un jeu vidéo de science-fiction de type action-RPG, réalisé par l'équipe de développement canadienne BioWare et écrit par l'auteur canadien Drew Karpyshyn2, qui est déjà à l'origine de nombreux jeux estampillés Bioware dont Jade Empire et Star Wars: Knights of the Old Republic.Mass Effect est le premier jeu d'une trilogie. Les deux suites continuent de suivre l'histoire de Shepard. Mass Effect 2 est sorti en janvier 2010 et le troisième volet est sorti le 8 mars 2012. Il est intéressant de savoir que Mass Effect 2 tient compte des choix qui ont été faits par les joueurs ayant joué au premier opus, de même que Mass Effect 3 met en valeur les décisions prises dans le précédent volet.Une telle compilation permettrait aux nouveaux joueurs de jouer dans les meilleurs conditions, sans doutes en 60 fps et avec l'ensemble de tous les DLCs sorties.Mais Patrick Soderlund (Président de EA Studios) à une autre vision de cette compilationOn peux comprendre que le studio veux aller de l'avant, et ne pas perdre de temps sur un remaster. Mais d'autres studios sont peut être intéresser, un peu à la maniére de Square Enix et ses remaster de FF X et FF XII avec un studio chinois.Peut-être que si il y a succès pour le nouveau Mass Effect, et que la demande persiste, le studio penchera dessus. Qu'en pensez-vous ?