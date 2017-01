Bonjour à tous,Aujourd’hui alors que je me promenais dans le centre-ville, je suis passée devant mon magasin préféré, Micromania, et je suis tombé sur une écran électronique avec les prochaines sorties dont Injustice 2, et surtout une date de sortie calée pour le 15 février 2017 ! (alors qu’aucune date n’a été annoncée encore, du moins pas que je sache).J’ai été vérifié sur leur site, et oui, la date y est bien présente.Qu'en pensez vous ?