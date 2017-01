Yo mes hyliens !Nintendo apporte quelques précision pour la conférence du 13 janvier prochain !► 1er bonne nouvelle c'est une vraie conférence► Elle sera retransmis en direct de Tokyo, donc en japonais mais un doublage anglais sera disponible pour le reste du monde.► Vu que c'est pas un Nintendo Direct, pas de sous-titre FR du coup, mais Nintendo France prévoit de poster la vidéo de la conférence dans l'aprés midi en ajoutant les sous titre FR !► Nintendo France fera tout de même un live tweet et sur facebook durant la conférence pour donner au compte goutte les infos en FR durant le live.

posted the 01/05/2017 at 05:07 PM by koopa