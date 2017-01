News Ps4/X1/Switch/Vita/3DS













Je ne suis pas spécialement au courant des analyses qu'il y a eu sur le trailer de l'E3 donc peut être que cela est une hypothèse déjà connue pour les gros fans de God of War, mais vu je suis tombé dessus hier sur NeoGaf, je me suis dit que j'allais quand même le partager avec vous ici au cas où... Donc d'après certaines personnes, il serait possible que le fils de Kratos soit Tyr et voici les informations qui vont dans ce sens : Je ne suis pas spécialement au courant des analyses qu'il y a eu sur le trailer de l'E3 donc peut être que cela est une hypothèse déjà connue pour les gros fans de God of War, mais vu je suis tombé dessus hier sur NeoGaf, je me suis dit que j'allais quand même le partager avec vous ici au cas où... Donc d'après certaines personnes, il serait possible que le fils de Kratos soit Tyr et voici les informations qui vont dans ce sens :



Tiwaz – “Tea-waz” – Literally: “The god, Tyr” – Esoteric: Justice, Sacrifice



Rune of the balance and justice ruled from a higher rationality. The rune of sacrifice of the individual (self) for well-being of the whole (society).



Psi: spiritual warrior, honour, righteousness



Energy: sovereign order, sacrifice, right decision making



Mundane: the rule of law, fairness, peace keeping



Divinations: faith, loyalty, justice, rationality, self-sacrifice, analysis, victory, honesty, even-handedness; or mental paralysis, over analysis, over-sacrifice, injustice, imbalance, defeat, tyranny.







Le garçon a le symbole de Tyr sur son bras :







Vous pouvez aussi lire d'autres runes se traduisant par "Strong Arm" (bras fort).







On peut aussi apercevoir cette rune pendant le gameplay du jeu. Il s'agit d'une icône permettant probablement de lui donner certains ordres. Il a d'ailleurs été confirmé qu'un bouton était dédié à votre fils et qu'il dépendait du contexte. Il devient actif lors des combats, de l'exploration ou des puzzles.











Tyr est le dieu de la guerre (et du ciel) dans la mythologie nordique, son bras lui a été arraché par Fenrir.





L'épisode du sacrifice de la main de Týr est raconté en détail dans le chapitre 34 du Gylfaginning, il est également évoqué au chapitre 25 en guise d'« exemple de sa hardiesse ». Fenrir est élevé par les Ases et grandit démesurément, à tel point que seul Týr a le courage de lui donner à manger. Les Ases décident alors de l'enchaîner pour qu'il ne puisse accomplir la prophétie selon laquelle il causera leur perte. Ils fabriquent une chaîne (Loeding) et le mettent au défi de se libérer ; celui-ci, voulant accroître son prestige, s'y soumet et y parvient. Alors ils en fabriquent une autre plus solide (Dromi) mais elle cède aussitôt. Craignant de ne pouvoir l'emprisonner, les Ases envoient le messager Skirnir à Svartalfaheimr, chez les nains, pour fabriquer un lien magique : Gleipnir [...] Le lien a alors l'aspect d'un ruban de soie. Ils demandent à Fenrir de se soumettre une fois de plus à l'épreuve mais celui-ci leur répond qu'il n'a rien à gagner à briser un simple ruban et, s'il était magique, il ne leur fait pas confiance pour le libérer. Il n'accepte de le faire que si l'un d'eux met sa main dans sa gueule en guise de bonne foi.



Seul Týr a le courage d'accepter, et il s'exécute. Fenrir attaché se démène mais plus il essaye de se libérer, plus le lacet se raidit. Alors tous les Ases éclatent de rire, sauf Týr, qui venait de perdre sa main. Les dieux attachent les liens aux sols tandis que Fenrir se débat et tente de les mordre. Pour l'en empêcher, les Ases lui mettent une épée en travers de la bouche (la garde reposant sur la mâchoire inférieure et la pointe à l'opposé). Depuis, le loup ne cesse de rugir, et de la bave s'écoule de ses mâchoires et forme le fleuve Ván (volonté). Il restera ainsi attaché jusqu'à la bataille prophétique du Ragnarök, lorsque toutes les chaînes se briseront



Si Tyr est le fils de Kratos alors ce dernier pourrait être Hymir ou Odin.

Nous pouvons trouver dans l'histoire de la mythologie nordique deux déclarations contradictoires concernant la parenté de Týr. Le premier provient de la Prose Edda, Snorri Sturluson nous informe que Tyr est le fils d'Odin, alors que dans le poème Hymiskviða, il nous est raconté qu'il serait le fils du géant Hymir.