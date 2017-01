Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Le site australien EB Games a mis à jour sa fiche et indique maintenant une sortie pour 2017, même pour la version Xbox One, qui n’a toujours pas été officialisé. Concernant le prix, il s’agit juste d’un placeholder. Il faudra cependant attendre une confirmation de Square-Enix. Peut-être lors de l’event FF 30th Anniversary qui aura lieu le 31 janvier prochain…Source : http://www.gamezone.com/news/final-fantasy-vii-remake-product-page-appears-on-eb-games-australia-points-to-a-tbc-2017-release-window-3447212

posted the 01/05/2017 at 04:49 PM by link49