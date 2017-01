Déjà que va seulement sortir le patch pro pour world of final fantasy (qui plombe quand même depuis la sortie le jeu par une image dégeulasse) le 11 janvier moi j'attends toujours pour commencer FF XV le patch pro...ITW de TABATA :Hajime Tabata : Moi aussi j'aimerai bien le savoir (rire) ! Je vais la jouer franc jeu avec vous, ça ne fait pas longtemps que nous avons la PS4 Pro, et nous n'avons pas encore eu vraiment le temps de tirer parti des spécificités de la machine. Du coup, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de donner quelque chose de satisfaisant sur PS4 Pro.Hajime Tabata : La version que vous avez vu au Tokyo Game Show était une démo pour avoir une idée de ce qu'était la PS4 Pro. C'était une version que nous avions fait exprès pour l'événement avec uniquement des améliorations purement graphiques. Le jeu en lui-même n'était pas forcément amélioré, c'était purement cosmétique. Du coup, dans la version PS4 Pro finale, les changements seront encore différents, mais clairement la version PS4 Pro apportera un plus visuellement.Voilà qui a le mérite de clarifier la situation de la version PS4 Pro de Final Fantasy XV qui sera donc disponible le 29 novembre en "standard", et en version graphiquement améliorée sur PS4 Pro... même si le véritable patch arrivera en décembre.Le patch va t-il prendre la même route que FF XVCe gros foutage de gueule quand même j'ai l'impression que le patch ps4 pro ça sera la version PC