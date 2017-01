De nouvelles images sur le patch 3.5 disponible le mardi 17 janvier viennent d'être publiées :Nouveau raid à 24 joueurs Dun Scaith :Mortalis (FFVI)fait son retour en tant que premier boss de ce raid :Un autre boss :Les armures du raid :La suite du scolasticat Saint-Endalim et d'Hilidbrand :Des mascottes Estinien et bébé bulldog :Les montures chaise volante de Strix, Faucon de Zurvan et 鳳凰De nouvelles coiffures tirées de Type-0 (Trey et Deuce, normalement Sice est aussi prévue ):Nouvelles émotes : Danse du soleil et de la lune et ajustement des lunettes :De nouveaux poissons d'aquarium et tableaux d'intérieur :Enfin les équipement pour l'évènement avec GARO :Paladin :Guerrier :Chevalier noir :Moine :Chevalier dragon :Ninja :Barde :Machiniste :Mage noir :Invocateur :Mage blanc :Érudit :Astromancien :Montures :