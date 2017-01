Voici une Rumeur concernant la version Nintendo Switch du jeu Splatoon :Il semblerait que les Octalings soient des personnages jouables, ce qui n’était pas le cas dans la version WiiU. Cette version aura donc du contenu en plus que son homologue. On devrait en apprendre plus sur cette version dans moins d’une semaine…Source : http://www.gonintendo.com/stories/271347-rumor-octolings-playable-in-splatoon-on-switch