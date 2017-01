Bonjour,Voilà petite new juste pour vous dire que le collector de DOOM version PS4 est en promo sur le site de Micromania pour la modique somme de 49,99€ !http://www.micromania.fr/doom-edition-collector-66807.htmlMoins cher qu'Amazon, Cdiscount.Voilà les amis, si je peux rendre un collectionneur heureuxBonne journée & Meilleurs Voeux 2017 !

posted the 01/05/2017 at 01:47 PM by tidusx59