Bonne nouvelle, même si on pouvait s'en douter,a recueilli assez de fonds sur Kickstarter.Pour rappel, il s'agit d'undestiné au Commodore 64 (en cartouche !) qui s'annonce totalement dingue, copiant et sublimant le style Ultima IV et V.A savoir qu'il existera une, tout le monde n'ayant pas un C64 fonctionnel sous le coude !La nostalgie va fonctionner à fond pour ceux qui ont connu la série Ultima dans les années 80 !Chose amusante, sur PC et Mac, vous pourrez choisir votre palette graphique afin que le jeu ressemble à un jeu MSX, Nes, Spectrum, Apple, etc... Sympa.