alors que le CES 2017 vient de commencer aujourd'hui à Las Vegas, les premiers vidéos du fameux système associant RYZEN et VEGA commencent à affluer, lors de la première avec V-SYNC activé, Starwars tourne en 60FPS ULTRA très stable, la deuxième présentant DOOM en 4K au alentours du 74 FPS ULTRA stable aussi.







la nouvelle architecture d'AMD tiens probablement ses promesses haut la main au point que nvidia avait pour la première fois, froid au dos et n'a pas présenté sa GTX 1080 Ti hier, histoire de bien calibrer les fréquences en fonction des performances de VEGA, en tous cas, la présentation officielle serait en mois de 30 mn, et on sera probablement un peu plus sur la bête.