Voici une Rumeur concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Selon Eurogamer, le jeu serait prêt à temps pour le marché japonais et américain, mais probablement pas pour le marché européen. En bref, le jeu sortirait en mars aux USA et au Japon, mais le calendrier de lancement du dernier Zelda en Europe n'est toujours pas clair. Nintendo of Europe aurait besoin de plus de temps pour la localisation du titre dans les différentes langues. L'année dernière, un cas similaire entre Nintendo of Europe et Nintendo Japon a eu lieu concernant la sortie du jeu WiiU Star Fox Zero, qui ont finalement choisi de ne pas retarder le jeu. Le meilleur scénario est, bien sûr, que Nintendo déplace toutes les ressources dont il dispose sur le jeu pour s'assurer qu'il est prêt en mars dans tous les territoires. Une autre option serait de mettre les autres langues dans la version européenne du jeu à une date ultérieure, comme cela s'est produit l'année dernière avec la version nord-américaine du jeu Xenoblade Chronicles X. Des options en français et en espagnol ont été ajoutées à ce jeu à la fin du mois de janvier 2016, soit plus d'un mois après sa sortie initiale de décembre 2015. En attendant une confirmation de Nintendo…Source : http://www.eurogamer.net/articles/2017-01-05-whats-going-on-with-zelda-breath-of-the-wilds-release-date